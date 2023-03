Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária do G.R.E.S. Unidos Bunitas de Tá Querida

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) Aloiz Lourenço Marinho, CONVOCA através do presente edital, todos os associados da Instituição, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na Rua Álvaro Ferreira Fraga, 285, São João I, às 10 horas de domingo dia 05 de março de 2023, com a seguinte ordem do dia:

Composição da diretoria,

Carnaval 2024,

Enredo para o desfile de 2024,

Eventos de 2023,

Em cumprimento ao disposto no artigo 16, inciso I, II e V do Estatuto padrão.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial (art.19º, § Único, do Estatuto padrão do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida).

Sete Lagoas, 01 de março de 2023

Aloiz Lourenço Marinho

(Presidente)