Obras de revitalização da Lagoa da Chácara, em Sete Lagoas, foram iniciadas

Foram iniciadas as obras de revitalização da Lagoa da Chácara, que possui grande importância histórica para o município de Sete Lagoas (MG), uma vez que ela é uma das sete que deram origem ao nome da cidade. O projeto de revitalização está sendo executado pelo Grupo EPO, que possui 30 anos de atuação no mercado imobiliário mineiro.

A obra é uma contrapartida do Jardim da Serra, bairro planejado que a construtora está erguendo no município. O empreendimento vai harmonizar a natureza e o urbano, com uma estrutura de alto padrão para proporcionar conforto, lazer e tranquilidade aos moradores e frequentadores.

Devido às condições geológicas e ao assoreamento natural, a lagoa está há mais de 40 anos seca. “Por reconhecer a sua importância para a cidade, a EPO apresentou um projeto para recuperar a lâmina d’água da lagoa e criar ao seu redor um espaço de contemplação em meio à natureza. Além desse valor histórico, a lagoa funcionará tecnicamente como uma bacia de retenção das águas das chuvas e vai despejar gradativamente no córrego do Diogo, o que diminuirá a probabilidade de alagamentos”, explica Bruna Azevedo, gerente de Projetos Urbanísticos do Grupo EPO.

As obras de recuperação da lagoa já foram iniciadas e a previsão é de que sejam finalizadas até dezembro de 2025, conforme termo de compromisso firmado com a Prefeitura de Sete Lagoas. O projeto prevê, ainda, a preservação da mata adjacente à lagoa e aos cursos d’água presentes no terreno. Também serão criadas praças com espaços para playground, atividade ao ar livre e prática de esportes, além de um circuito de ciclovia e ciclorrotas interligando todos esses espaços.

“O intuito é promover uma integração de áreas de lazer, esporte e contemplação da natureza não só para os moradores do novo bairro, como também para a população do município e até atrair turistas de outras regiões”, pontua Bruna.

Um novo jeito de se viver

Guilherme Santos, diretor Comercial e de Novos Negócios do Grupo, destaca que o Jardim da Serra chegou ao município para ser plural, com um projeto de ocupação mista, tanto para construção de imóveis residenciais, quanto comerciais. “É um empreendimento inclusivo, pensado para atender a individualidade de quem deseja morar e investir. Um lugar para se conectar com o meio ambiente sem precisar ficar longe da urbanização, construído para os moradores ressignificarem o sentido de viver bem dentro da cidade”, destaca.

Com um aporte de, aproximadamente, R$ 50 milhões, o empreendimento será implantado em uma área de 75 hectares. Com o projeto, o Grupo EPO vai gerar uma média de R$ 240 milhões em negócios na cidade. O bairro aberto terá 395 lotes de 525 m² a 1.385 m², além de uma extensa área verde de mais de 200 mil m². Os lotes serão rodeados de área verde, com paisagismo criado a partir de espécies nativas da região. As mudas foram selecionadas para que, durante todo o ano, o Jardim da Serra esteja florido.

O Jardim da Serra está situado em um dos pontos mais nobres do município. É vizinho do Shopping Sete Lagoas e está entre as vias Prefeito Alberto Moura, Nações Unidas e a rua Cachoeira da Prata. O loteamento está entre o centro da cidade (a poucos minutos) e a Serra de Santa Helena, que também recebe shows, eventos culturais e gastronômicos.

O bairro será entregue com uma infraestrutura completa de água, luz, esgoto, rede elétrica, iluminação pública, ruas asfaltadas, passeios gramados e pavimentados. O Grupo EPO também fará o alargamento das três avenidas em que o bairro está inserido. Para garantir a diversão de todos e incentivar na adoção de hábitos saudáveis, o bairro terá diversas praças, pet play, pista de skate, esplanada e equipamentos para a prática de atividades ao ar livre.

Para a comercialização do loteamento, o Grupo EPO firmou uma parceria com a empresa Domum, que fará a coordenação das vendas. Informações pelo (31) 99825-3864 e https://www.bairrojardimdaserra.com.br/.

Sobre o Grupo EPO

A força de uma marca referência em compromisso, inovação e sustentabilidade. É assim que o Grupo EPO tem sido reconhecido nessas três décadas de atuação no mercado da construção civil em Minas Gerais. São mais de 400 obras de alto padrão entregues e mais de 1.500.000 m² construídos com requinte e qualidade. O Grupo, fundado em julho de 1992, atua em diversos segmentos como residencial, imóveis comerciais, loteamentos e shoppings. Saiba mais em https://epo.com.br/.