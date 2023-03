Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa convoca eleições para representantes da sociedade civil

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Sete Lagoas (CMDPI/SL) – convoca, por meio da Resolução 01/2023, publicada no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 24 de fevereiro, eleições para escolha das(os) conselheiras(os) representantes da sociedade civil para o biênio 2023/2025.

O edital de convocação, publicado no mesmo diário, traz informações detalhadas sobre o processo. A eleição será realizada no dia 30 de março de 2023, de 09h às 10h30, na Central dos Conselhos (rua João Pessoa, 234, Canaã). Integram o CMDPI/SL cinco representantes de organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam na área da assistência social junto ao Conselho Municipal de Assistencial (CMAS/SL), preferencialmente no atendimento à pessoa idosa.

Segundo o regulamento do edital, terão direito a voto os conselheiros titulares e suplentes do CMDPI/SL. Cada um poderá escolher três OSCs inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/SL) de forma distinta.

Cronograma:

24/02/2023 a 10/02/2023: Convocação da sociedade civil

13 a 23/03/2023: Inscrição para candidatar

24/03/2023: Julgamento da habilitação

24/03/2023: Comunicado da Habilitação

27/03/2023: Interposição de Recurso

29/03/2023: Publicação do Resultado

30/03/2023: Eleição

30/03/2023: Publicação dos resultados e indicação dos representantes das OSCs eleitas

10/04/2023: Posse

Demais informações sobre a candidatura estão no edital que se encontra no site oficial da Prefeitura de Sete Lagoas (www.setelagoas.mg.gov.br).