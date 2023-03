Município aguarda envio de doses da vacina bivalente por parte do Estado para anunciar cronogramas

Já estão disponíveis 2ª e 3 ª doses da Baby Pfizer para bebês de 6 meses a crianças menores de 3 anos; consulte calendário vacinal

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, a 47.833 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia. São 249 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 20.641 casos que já tiveram esse acompanhamento concluído, 29 pessoas em isolamento domiciliar, 47.084 casos curados e 85.868 testes negativos. Um óbito foi registrado no último dia 17 de fevereiro, no Hospital Municipal: um homem de 76 anos. São até agora 719 óbitos desde o início da pandemia. Hoje não há pacientes internados em UTI e apenas um em enfermaria, de Sete Lagoas.

Semana epidemiológica

A 8ª semana epidemiológica do ano (19 a 25/02) apresentou 35 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, a 7ª semana apresentou 61. A 6ª semana teve 52 casos. A 4ª semana teve 104, a 3ª teve 107, a 2ª semana teve 161 e a 1ª semana teve 274 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 0,14 pacientes na 8ª semana, de 0,25 na 7ª semana e de 0,21 na 6ª semana do ano, de 0,33 na 5ª, 0,42 na 4ª, de 0,43 na 3ª, 0,65 na 2ª semana e de 1,12 na 1ª semana. Óbitos: Outubro teve uma ocorrência. Novembro terminou sem óbitos, enquanto dezembro fechou com dez. Em janeiro foram sete e fevereiro, até o momento, são dois.

Bivalente

O Governo de Minas anunciou para esta segunda, 27, o início da vacinação com imunizantes bivalentes contra a Covid-19 no estado. Porém, as doses ainda não chegaram em Sete Lagoas. “Mesmo na capital, Belo Horizonte, foram poucas doses, insuficientes para o público-alvo inicial: idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos a partir de 12 anos. Assim que recebermos essas doses em Sete Lagoas, a população será informada”, explica o responsável técnico de Imunização do Município, Guilherme Menezes.

Vacinação Covid

A partir desta segunda-feira, 27, tem 2ª dose (para quem tomou a 1ª dose há mais de 30 dias) e 3ª dose (para quem tomou a 2ª dose há mais de 60 dias) de Baby Pfizer para crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade, a partir das 08h, nos seguintes dias e locais: Segunda no CS São João (R. Wenceslau Braz, 470); Terça no CS Santo Antônio (R. Dr. João Batista, 1327); Quarta no UBS N.S. das Graças (R. Felipe Dos Santos, 1331); Quinta no ESF CDI I (R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534); e Sexta no UBS Belo Vale (R. Oscar Padilha, 625). Documentos: Cartão de vacina (comprovando 1ª ou 2ª dose), cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Meningo C

Termina nesta terça-feira, 28 de fevereiro, a aplicação da vacina meningocócica C, contra a meningite, em todas as 20 unidades de saúde do Município com salas de vacinação, de 08h às 16h30. O público-alvo da campanha são funcionários de escolas públicas e privadas de Sete Lagoas, público geral de 16 a 30 anos de idade, todos os trabalhadores da educação do Ensino Superior e Técnico, profissionais da saúde e universitários. Documentos: identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante que trabalha na educação ou na saúde ou comprovante de matrícula para estudantes, se for o caso. O fim da campanha vale apenas para esses públicos. Crianças menores de cinco anos seguem podendo se vacinar indeterminadamente nas unidades de saúde.

Meningite ACWY

A vacina da Meningite ACWY para adolescentes de 11 a 15 anos segue disponível, de 08h às 16h30, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graça; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Iporanga, Manoa e Várzea. E de 08h às 18h30, em horário estendido, nas unidades de saúde do Belo Vale, Luxemburgo e Cidade de Deus. Documentos: cartão SUS, documento com foto e cartão de vacina.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.687 adultos e a 2ª dose em 179.138. Receberam 1ª dose da Janssen 5.977 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 17.978 vezes e a 2ª dose em 11.805 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 123.554 pessoas e a 2ª dose de reforço em 45.967 pessoas. Ao todo, 571.107 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 17 de fevereiro. A 1ª dose foi aplicada em 90,2% da população e a 2ª dose em 81,8%, considerando 233.398 habitantes, segundo projeção do IBGE/2022. Houve redução na projeção do IBGE entre 2021 e 2022 de 243.938 para 233.398 habitantes em Sete Lagoas.