Ídolo do Palmeiras, com saída polêmica no América-MG, Jailson anuncia aposentadoria

No Coelho, Jailson fez 26 jogos. Ele foi o substituto de Matheus Cavichioli, que ficou meses longe dos gramados por conta de problema cardíaco e cirurgia no coração. Jailson, de 41 anos, foi importante na campanha do América no primeiro semestre de 2022, que rendeu uma das melhores temporadas da história do clube, com classificação para a Sul-Americana deste ano.