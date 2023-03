Cruzeiro se recupera na competição e agora só depende dele para avançar a semifinal do Mineiro

Para se classificar, o Cruzeiro precisa vencer o Democrata-SL, no próximo sábado, em Cariacica, no Espírito Santo. Se empatar ou perder, o time celeste terá que contar com tropeços do Democrata-GV, que enfrentará o Atlético, em casa, e o Tombense, que tem um jogo a menos e ainda poderá chegar a 14 pontos. A equipe de Tombos enfrenta o Villa Nova nesta segunda-feira, em Muriaé, e fecha a participação contra o América, no Independência.

Se a primeira fase do Estadual terminar com as equipes nessa mesma posição e pontuação, as semifinais ficariam com os confrontos de Atlético x Athletic e América e Cruzeiro.

