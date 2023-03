Zaracho volta no clássico contra o América e quer estar em campo contra o Carababo

Mesmo não tendo viajado para a Venezuela, o meia soube dos desafios enfrentados pela delegação alvinegra para chegar ao local da partida. Para ele, chegou a vez do Atlético “aproveitar da situação”, já que o Carabobo vai ter que enfrentar a mesma longa viagem até entrar em campo na quarta-feira (1), às 21h30, no Mineirão.

Se lá, o gramado foi um fator que pesou para o time não conseguir desempenhar um bom futebol e sair com a vantagem, no Gigante da Pampulha, esse também pode ser um problema, já que algumas falhas no gramado. Mas um bom motivo para o torcedor acreditar na vitória passa pelo retorno do artilheiro do time na temporada, e da história do Atlético na Libertadores, o atacante Hulk, ausente contra os venezuelanos devido a Covid-19.