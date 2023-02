Douglas Melo convida Juca Bahia a se filiar ao PSB de Sete Lagoas

Juca Bahia teve a maior avaliação positiva da história de Paraopeba enquanto prefeito e foi reconhecido como grande líder regional

O deputado estadual Douglas Melo convidou o ex-prefeito de Paraopeba, Juca Bahia, para se filiar ao Partido Social Democrático – PSD. O convite de filiação foi feito nesta tarde de sexta-feira, no gabinete do deputado em Sete Lagoas.

Segundo Douglas Melo a filiação de Juca Bahia ao partido no município de Sete Lagoas é de extrema importância, pois, Juca já demostrou ser um grande administrador e pode ajudar em futuras conquistas não só para o município, mas para toda região. O partido (PSD) no qual também o deputado é filiado declarou apoio ao Governador de Minas, Romeu Zema, na Assembleia Legislativa e o governador contou o apoio do Juca Bahia em sua reeleição.

Vale ressaltar que Juca Bahia concorreu ao cargo de prefeito de Paraopeba em 2016, sendo eleito com votação significativa de 46,83% dos votos. Com uma boa e reconhecida gestão, em 2020 concorreu novamente ao cargo e foi reeleito com uma votação histórica, tendo mais de 80% dos votos. A administração de Juca em Paraopeba foi tão bem avaliada pela região que no ano de 2022 ele veio a candidato a deputado federal obtendo mais de 40 mil votos.

Juca recebeu o convite de forma honrosa e o avaliará. Projetos de grande relevância regional também foram pautados no encontro.

Assessoria de Imprensa