Vacinação contra a Meningite C termina na próxima terça-feira, 28 de fevereiro

Público-alvo deve procurar uma das 20 salas de vacinação do Município, de 08h às 16h30

A aplicação da vacina meningocócica C, contra a meningite, termina na próxima terça-feira, 28 de fevereiro, em todas as 20 unidades de saúde de Sete Lagoas com salas de vacinação, de 08h às 16h30. O público-alvo da campanha são funcionários de escolas públicas e privadas de Sete Lagoas, público geral de 16 a 30 anos de idade, todos os trabalhadores da educação do Ensino Superior e Técnico, profissionais da saúde e universitários. Os documentos necessários são identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante que trabalha na educação ou na saúde ou comprovante de matrícula para estudantes, se for o caso.

O fim da campanha vale apenas para esses públicos. Crianças menores de cinco anos seguem podendo se vacinar indeterminadamente nas unidades de saúde. De acordo com um balanço parcial da Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 17 de fevereiro, 3.094 doses tinham sido aplicadas. “Quem ainda não se vacinou e faz parte desse público-alvo deve aproveitar a oportunidade para garantir a imunização. A vacina do subtipo C tem uma grande importância epidemiológica, já que, das causas bacterianas, a Meningite tipo C é a mais comum no Brasil. As vacinas são seguras e a melhor forma de prevenir doenças”, alerta o responsável técnico de Imunização do Município, Guilherme Menezes.

A doença

A meningite C é uma infecção bacteriana aguda que causa inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central. É considerada uma doença endêmica em nosso país, com casos esperados ao longo de todo o ano e com ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono e no inverno e das virais, na primavera e no verão. Os principais sintomas são febre, vômitos, dor de cabeça, rigidez de nuca, aversão à luz, dor nas articulações, podendo também ocorrer o aparecimento de pequenas manchas cor violeta na pele. Sua transmissão ocorre de uma pessoa para outra através da liberação de secreções respiratórias, como saliva, espirro e tosse. A meningite C pode levar à morte se não tratada.

Meningite ACWY

Já a vacina da Meningite ACWY para adolescentes de 11 a 15 anos segue disponível sem data para acabar, de 08h às 16h30, nas mesmas salas de vacinação. Documentos: cartão SUS, documento com foto e cartão de vacina.