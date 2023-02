Adyson já havia chamado atenção do América ao estrear ainda aos 16 anos, atuando em partidas do Campeonato Mineiro em 2022. Em 2023, iniciou o ano fazendo uma grande Copinha, marcando três gols e dando duas assistências que ajudaram o Coelhãozinho a chegar na final da competição.

O atacante é mais um dos destaques do América no principal torneio de base do país que renova com o clube, que já havia estendido os contratos de Luan Campos, Mateus Henrique, Júlio, Breno e Cássio.

