Após covid, Hulk retorna aos treinamentos no Atlético

Depois de ter sido diagnosticado com covid-19 antes da viagem do Atlético para a Venezuela, para a estreia na Libertadores, o atacante Hulk já voltou a treinar na Cidade do Galo e deve estar apto para atuar contra o América, no sábado.

Hulk começou a temporada voando no Atlético, marcando sete gols em cinco jogos. Na última rodada do Mineiro, ele começou no banco, entrou e marcou o gol da vitória no último segundo. No dia seguinte, foi diagnosticado com covid-19 e não pode viajar para a estreia do clube na Libertadores. Ele já cumpriu os cinco dias de isolamento e agora volta aos treinamentos “plenamente recuperado”, segundo a assessoria do clube.

Curiosamente, a partida na Venezuela foi a primeira vez que o Atlético não marcou gols na temporada, justamente quando estava sem seu principal goleador. Hulk deve voltar a jogar no clássico contra o América, neste sábado, no Mineirão. O Galo deve ir a campo com um time alternativo, já que a maioria da delegação só chega em BH nesta sexta-feira, após o jogo na Venezuela.

Hoje em Dia