Pezzolano elogia a crescente da equipe e crava classificação celeste para a fase final

O treinador chegou a falar que o Cabuloso estará na semifinal e na final do Campeonato Mineiro, tamanha convicção na crescente da equipe.

“É muito importante (as duas vitórias consecutivas). Nos primeiros jogos, não tivemos resultado, mas não fomos inferiores aos rivais. Estamos em construção, os jogadores estão se entendendo, estão entendendo o modelo de jogo. Tivemos muitas trocas de jogadores, então isso leva um tempo. Hoje, já estou vendo uma equipe mais parecida com a que eu quero. É questão de tempo.Vamos chegar à semifinal e à final com muito mais confiança”, afirmou.

Com 11 pontos no Grupo C da disputa, a Raposa poderá ainda ser ultrapassado por Democrata-GV e Ipatinga, porém esses adversários possuem compromissos complicados no restante da competição. O Cruzeiro enfrenta, no último jogo da primeira fase, a equipe do Democrata-SL. O jogo será marcado para a cidade de Cariacica, no dia 4 de março, sábado.

Hoje em Dia