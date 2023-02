Passando a Limpo: desafios do Democrata na reta final do Mineiro com Renato Paiva

Renato Paiva, presidente do Democrata de Sete Lagoas, foi o convidado do Passando a Limpo de hoje (24), programa realizado pela Rádio Eldorado em parceria com o SeteLagoas.com.br.

O dirigente começou sua participação falando sobre como é lidar com a gestão de pessoas dentro de um clube de futebol e deu detalhes do que o Democrata fez para contratar jogadores experientes como Thiago Ribeiro e Jorge Henrique.

Também no início Renato Paiva já destaca acreditar na continuidade do Democrata no Módulo I do Campeonato Mineiro, seja se classificando para disputa do Troféu Inconfidência, mantendo-se em 9º lugar ou escapando do rebaixamento ao fim do triangular final.

Lembrando que em 2023 o Campeonato Mineiro do Módulo I, também chamado de 1ª divisão, é disputado da seguinte maneira:

12 times dispostos em 3 grupos

Cada time só enfrenta times de outros grupos em jogos de ida

3 melhores de cada grupo mais o 2º melhor geral passam às semifinais

5º ao 8º classificados disputam o Troféu Inconfidência

9º classificado se mantém mo Módulo I (não disputa mais jogos)

10º ao 12º jogam triangular de ida e volta no qual um se mantém no Módulo I e dois são rebaixados.

Renato Paiva acredita que ano passado o Democrata só conseguiu dar uma guinada rumo ao acesso acompanhado do título depois que a torcida entendeu o campeonato e abraçou o time. Naquela oportunidade o Democrata se classificou em 6º lugar para o hexagonal final do Módulo II perdendo o último jogo em casa por 3 a 0 para o Tupynambás. No hexagonal, o time emendou uma sequência de três vitórias seguidas nas últimas rodadas, sendo que o último jogo foi a goleada por 5 a 1 sobre o Varginha em casa com 12 mil espectadores na Arena do Jacaré.

É esse o espírito que o dirigente espera reencontrar na torcida daqui para frente, mas ressalta: “O que está faltando é a gente fazer nossa parte”. Além disso, ele deseja que o time mantenha a concentração no final das partidas, já que dos 9 gols que o Democrata levou no campeonato, 7 ocorreram ou no final da 1ª etapa, ou no final do 2º tempo.

Sobre a diferença entre ser um dirigente de clube na segunda divisão para um clube de primeira, Renato analisa que os dirigentes acabam lidando com jogadores mais “tarimbados e cascudos”. Porém, observa que o nível técnico entre o Módulo II de 2022 e Módulo I de 2023 não tem sido muito diferente, exceto pela presença dos times da capital. Dito isso, Renato hoje interpreta que poderiam ter aproveitado mais jogadores do ano passado.

Renato Paiva também deu exemplos dos custos envolvidos nessas disputas. No Módulo II o clube pagava uma espécie de boleto pré-jogo para custear arbitragem, segurança, entre outras despesas, de R$ 7 mil à FMF. No Módulo I esse boleto sobe para R$ 21 mil.

Cada jogo em casa tem custado aos cofres do Democrata cerca de R$ 30 a R$ 35 mil a depender do público. Jogos fora de Sete Lagoas têm gerado uma despesa na casa de R$ 15 a R$ 20 mil por jogo. Renato explica que para gerar lucro nessas condições o ideal é que pelo menos 4 mil pessoas estejam presentes em cada partida na Arena do Jacaré. O clube projeta gastos de cerca de R$ 1,5 milhão durante o todo o campeonato.

Na última rodada do Módulo I, o Democrata vai a Cariacica-ES enfrentar o Cruzeiro. Esse jogo não será em BH porque o clube celeste optou por não mandar jogos no Mineirão e porque o América irá jogar no Independência na mesma data. O Cruzeiro esteve na Arena do Jacaré vistoriando o estádio e gostou do que viu, além de ter avaliado também outras praças no estado. Por fim, o clube celeste escolheu o estádio no Espírito Santo para mandar esse jogo e Renato esclareceu que as despesas do Democrata serão por conta do Cruzeiro (transporte, hotel e alimentação), dizendo inclusive que o Democrata viajará de avião para tal compromisso.

Renato Paiva nota o crescente interesse do empresariado local em apoiar o clube nos últimos 4 anos e agradece por isso, incentivando tabém que alcance outros esportes e clubes. O dirigente também espera que o apoio da torcida cresça nessa reta final de campeonato. O Democrata enfrenta o Athletic de São João Del Rey neste sábado (24), às 16h, na Arena do Jacaré. Ingressos estão sendo vendidos a preço promocional de R$ 15 até essa sexta e no dia do jogo a R$ 30.

Reveja tudo que foi abordado no programa aqui: