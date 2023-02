Mantida justa causa à empregada que usou fraude para extrair documento da empresa

O juiz Fernando Saraiva Rocha, titular da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora-MG, manteve a dispensa por justa causa de uma trabalhadora que se passou por outra pessoa para enganar a empregadora e ter acesso ao banco de dados da empresa. A profissional se utilizou de perfil de empregada já desligada, para extrair do sistema relatório de livro caixa e fornecê-los a outros ex-colaboradores que ajuizaram ação contra a empregadora. Na avaliação do magistrado, a profissional praticou falta capaz de autorizar a dispensa por justa causa, a qual considerou válida.

Desta forma, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da dispensa aplicada. Segundo o pontuado na sentença, não há necessidade de gradação de penalidades, na medida em que passar-se por outra pessoa é conduta grave o suficiente para romper o nível de confiança necessário à relação de emprego. Para o juiz, a justa causa aplicada é sanção proporcional e compatível com a falta cometida pela ex-empregada. Assim, reconhecida a validade da dispensa por justa causa, o magistrado julgou improcedentes os pedidos de condenação da ex-empregadora no pagamento das verbas rescisórias relativas à dispensa sem justa causa, incluindo aviso prévio e multa de 40% do FGTS.

A trabalhadora postulou indenização por eventual estabilidade no emprego, a qual foi descartada, porque aplicável apenas quando se trata de dispensa arbitrária ou sem justa causa. A sentença foi confirmada, por unanimidade, pelos julgadores da Décima Turma do TRT-MG.

TRT 3ª Região