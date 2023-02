Atualização: Prefeitura de Sete Lagoa divulga Nota de Pesar pela morte das duas servidoras

A Prefeitura de Sete Lagoas manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de duas servidoras em um acidente ocorrido às 11h10 desta quinta-feira, 23 de fevereiro. Stael de Assis Soares (33 anos) e Silmara Vieira Barbosa (37 anos) eram colaboradoras da Codesel, empresa contratada pela administração municipal para prestar serviços de limpeza e paisagismo na cidade.

O grave acidente ocorreu na rotatória entre a Av. Marechal Castelo Branco e a Av. Secretário Divino Padrão, no bairro Santo Antônio. Um caminhão desgovernado subiu o passeio e atingiu alguns trabalhadores que iniciavam seu horário de almoço. Stael e Silmara faleceram no local. Um outro servidor, também atingido pelo caminhão, foi encaminhado para o Hospital Municipal, mas não corre risco de morte. Informamos ainda que toda a assistência às vítimas e seus familiares está sendo prestada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos dos trabalhadores e trabalhadoras da Codesel nesse momento de dor. Prefeitura de Sete Lagoas

Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas –Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom

Uma tragédia aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/02) em Sete Lagoas. Uma carreta desgovernada atropelou funcionários da Codesel na Av. Marechal Castelo Branco, sentido Centro da cidade, após o pneu estourar.

A carreta descendo, em alta velocidade, estourou o pneu e perdeu o freio, vindo a atingir funcionários da Codesel que almoçavam em cima do passeio, debaixo de uma árvore. Os mesmos cuidavam da limpeza do local. As servidoras Stael e Silmara morreram na hora e outros foram atingidos, sendo socorridos em estado grave para o Hospital Municipal.

A carreta estava com os pneus carecas e documentos atrasados, desde 2020.

Ocorrência em andamento, matéria em atualização.