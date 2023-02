Campeões do Carnaval de Belo Horizonte 2023 serão escolhidos nesta quinta-feira

Os Blocos Caricatos serão avaliados em cinco quesitos técnicos: Bateria; Temática; Fantasia; Alegorias e Adereços; Samba e/ou Marcha Tema. Os vencedores do Grupo A receberão R$ 30 mil pelo primeiro lugar, R$ 20 mil pelo segundo e R$ 10 mil pelo terceiro. Haverá também prêmio de R$ 5 mil para os aqueles que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria e Samba e/ou Marcha Tema. O primeiro colocado do Grupo B receberá R$ 5 mil se pelo menos dois blocos desfilarem na categoria e se ele alcançar o mínimo de 85% da pontuação do vencedor do Grupo A.

As Escolas de Samba serão avaliadas em nove quesitos técnicos, sendo: Bateria, Samba Enredo, Conjunto, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Harmonia. As Escolas de Samba vencedoras do Grupo Especial receberão R$ 90 mil pelo primeiro lugar, R$ 50 mil pelo segundo e R$ 25 mil pelo terceiro. Haverá também prêmio de R$ 13 mil para as Escolas de Samba dos Grupos Especial e Acesso que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria, Samba-Enredo, Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira e Comissão de Frente.

Carnaval 2023

A edição deste ano do Carnaval de Belo Horizonte teve início no dia 04 de fevereiro e encerra suas atividades no sábado (26). O evento momesco é um dos principais produtos turísticos da cidade e do estado. Para além da importância cultural e de entretenimento, a festa gera emprego e renda para vários setores da sociedade. A folia na cidade é organizada de maneira espontânea e um dos principais atrativos é a essência democrática e plural. Na última edição, realizada em 2020, a festa teve 4,45 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é que 5 milhões de foliões encham as ruas da capital mineira de cores, diversidade e alegria.

O Carnaval de Belo Horizonte 2023 tem o patrocínio do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais e colaboração da Rede de Supermercados BH. A folia conta ainda com a parceria das cervejarias 040, Verace, Laut Beer e Albanos; da bebida destilada Gingibre; do hotel Ouro Minas; da plataforma digital Sympla; da empresa de cosméticos O Boticário e da marca de produtos de limpeza Limpão Mercados.