Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta quinta-feira (23)

Quando entrar em campo, neste sábado, às 16 horas, na Arena do Jacaré, o Democrata fará um dos mais importantes jogos de sua história recente. Após 15 anos longe da elite estadual, o Jacaré precisa da vitória diante do Athletic de São João Del Rei para seguir com chances de permanecer na Série A sem que seja obrigado a disputar o Triangular do Rebaixamento.

A campanha do time é ruim, talvez até abaixo do desempenho, que tem melhorado rodada a rodada, mas sem o triunfo neste final de semana, as chances de permanência na Primeira Divisão serão reduzidas drasticamente. Em 06 jogos, Democrata perdeu 03 e empatou outros 03. O ataque marcou 04 gols e a defesa sofreu 09, tendo, portanto, um saldo negativo de 05 tentos.

O torcedor pode ser a peça chave nesta partida que terá peso de uma verdadeira decisão de Copa do Mundo para o time de Sete Lagoas. Embora haja concorrência com o clássico entre Atlético x América (16:30 no Mineirão), a população precisa abraçar o time, jogar junto, esquecer um pouco as críticas e dar um voto de confiança para os atletas, comissão técnica e diretoria, que tem trabalhado incansavelmente para que o clube siga no patamar mais alto do futebol em Minas Gerais.

Os outros jogos que fecham a 7ª rodada do Campeonato Mineiro são os seguintes:

Sábado, 25 de fevereiro:

16:30 – Atlético x América – Belo Horizonte

18:00 – Patrocinense x Democrata-GV – Patrocínio

Domingo, 26 de fevereiro:

16:00 – Ipatinga x Pouso Alegre – Ipatinga

Segunda, 27 de fevereiro:

19:00 – Tombense x Villa Nova – Muriaé

O Galo estreou na edição 2023 da Copa Libertadores da América. É a nona participação do time nos últimos 11 anos da competição. O primeiro confronto aconteceu em Caracas, na Venezuela.

As estatísticas da partida apresentam um massacre em alguns aspectos. O Atlético dominou a posse de bola (quase 80%), e finalizou 20 vezes contra o Carabobo. Entretanto, saiu de campo com empate 0 a 0 frustrante na estreia. Franco favorito do duelo, o Galo saiu devendo.

Houve claras dificuldades contra um time com 10 jogadores atrás da linha da bola. O esquema tático de Coudet não tem pontas, em tese, mas faz com que Paulinho e Ademir tentassem sair da zona de confronto dos zagueiros, buscando espaços nas extremidades. Pedrinho tentou ser participativo, ainda que tenha cometido muitas decisões ruins de finalização – chutes e passes para chutes. Dodô, na lateral esquerda foi outro que destoou e ficou abaixo do esperado.

Claramente, o Atlético se mostrou desconfortável com as ausências de Hulk e Vargas, e até mesmo de Pavón. Tinha apenas Sasha e o jovem Cadu como opções ofensivas. Foi um resultado insatisfatório. Tudo indica que o Galo terá uma atuação bem mais tranquila no jogo de volta, diante da diferença grande de patamar técnico, financeiro, estrutural dos clubes. Mas a partida de ida gera necessidade de seguir ajustando um trabalho que bateu, recentemente, o primeiro mês de partidas. O torcedor espera muito mais do que isso!

O Cruzeiro confirmou à Federação Mineira de Futebol que mandará jogo contra o Democrata SL, na última rodada do Campeonato Mineiro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo. O duelo será às 16h30 (de Brasília) do dia 4 de março.

A cidade capixaba surgiu como opção após a impossibilidade de jogar no Independência. Por se tratar da rodada decisiva da primeira fase do Estadual, todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário, e o América duelará com o Tombense no estádio de Belo Horizonte.

Entre os fatores que agradaram à diretoria do Cruzeiro em levar a partida para o Kleber Andrade estão a qualidade do gramado e também a quantidade de torcedores que moram no Espírito Santo. A diretoria acredita que, mesmo sendo jogo de menor apelo, haverá mobilização de cruzeirenses na partida.

Além do estádio em Cariacica, algumas cidades do interior de Minas Gerais foram opções estudadas pelo Cruzeiro, como Ipatinga, Uberlândia e Sete Lagoas. Brasília, onde o time foi visitante no clássico contra o América, também foi cogitada, mas descartada de início.

Desde a assinatura do contrato com o América, administrador do Independência, ficou definido que o clube teria preferência por jogar no local em eventuais coincidências de datas com o Cruzeiro. Assim, a diretoria estrelada começou a buscar alternativas.

