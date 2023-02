Confira vagas de emprego divulgadas em loja no Shopping Sete Lagoas

Confira as vagas de emprego em loja no Shopping Sete Lagoas

Vaga para gerente:

Carga horária diferenciada

Salário: Valor a combinar + comissão sobre vendas da loja

Adicionários: vale transporte + seguro de vida + auxílio alimentação.

Requisito: ter carro, ter responsabilidade e ser bem desenvolvido na fala, no tratar com pessoas e atendimento ao público.

Vagas gerais:

Carga horário: 12×36 (trabalha um dia e folga outro)

Salário: Piso salarial: R$ 1.338,00 + comissão sobre vendas da loja

Adicionários: vale transporte + seguro de vida + auxílio alimentação.

Requisito: vontade de aprender, esforçado, bem desenvolvido na fala e no tratar com as pessoas, e atendimento ao público.

Pra começar imediatamente

Favor colocar meu e-mail: lucas-goncalves-13@hotmail.com para que possam mandar as vagas.