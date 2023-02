Zagueiro Gabriel Vidal é mais um reforço do Democrata

por: Marcelo Paiva

Com passagens recentes por Goianésia, Contagem, Ceilândia e Nacional de Muriaé, o zagueiro Gabriel Vidal é o novo reforço do Democrata. O jogador de 25 anos chegou nesta quarta-feira (22) e foi integrado ao grupo.

Gabriel fez a base no Santos e estava em atividade no centro oeste do país. O atleta está regularizado e tem condições de atuar nesse sábado (25), contra o Atlhetic, às 16h, na Arena do Jacaré.

“A expectativa é alta, sei da responsabilidade que é vestir essa camisa e vamos em busca de reverter esse momento. Estou muito feliz e vou fazer o meu melhor”, garante Vidal que é destro e muito técnico.

Nome completo: Gabriel Vidal Antonio Miguel

Data de nascimento: 16/07/1997

Idade:25

Altura:1,88

Zagueiro: Destro

Trabalho em campo

Já com o grupo, Vidal trabalhou nesta quarta em atividade realizada no campo dos balaios. O plantel fez atividades com bola já em preparação para o jogo da sétima rodada, contra o Atlhetic.