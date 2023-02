Motorista embriagado é preso em flagrante durante blitz da PM em Sete Lagoas

Na última segunda-feira (20) blitzes realizadas em Sete Lagoas renderam a apreensão de sete veículos e a prisão de uma pessoa em flagrante por estar conduzindo sob efeito de álcool.

Norte-Sul

A primeira blitz foi realizada na Avenida Norte-Sul; de acordo com a Polícia Militar, ao menos três autos de infração foram lavrados, com um inabilitado, um detido por estar alcoolizado ao volante e um motorista que se negou a fazer o teste do etilômetro.

Rodovias de acesso a cidade

Também na segunda-feira (20), houveram fiscalizações nas MGs 238, 323, 231 e na AMG 0350, nas entradas de Sete Lagoas. Nesta fiscalização, foram abordados 62 veículos, com 27 testes de etilômetros feitos: foram flagrados dois condutores com uma quantidade administrativa de álcool no sangue, enquanto cinco recusaram realizar o teste.

Foram lavrados 20 autos de infração, com sete veículos removidos.

Da redação com 25º BPM