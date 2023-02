De olho na vantagem na semifinal, Martínez reforça importância de vitória contra o Atlético

“Foi um jogo difícil contra o Ipatinga e não podemos cometer os mesmos erros porque podemos tomar 1, 2, 3 gols devido ao ataque que tem (o Atlético), como Hulk e os demais”, disse o jogador.

Mesmo classificados, o duelo contra o Galo é tido como importante, pois as duas equipes brigam pelo primeiro lugar geral do Campeonato Mineiro, o que dá vantagens para as fases seguintes. “Nós queremos jogar bem e ganhar, porque tem muitas coisas que contam, como ter a vantagem de jogar pelo empate na semifinal”, disse o meio-campista que convocou a torcida americana para lotar o Independência, às 16h, quando a bola rola no Horto.