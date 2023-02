Aurea Land promoveu evento em Sete Lagoas com foco no mercado de terrenos industriais

A Aurea Land, empresa do grupo Aurea Finvest que atua na gestão de ativos imobiliários, realizou, na terça-feira (14), na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI), uma convenção para a apresentação do empreendimento industrial Eco238. Participaram do evento representantes da Aurea Land, profissionais do mercado imobiliário de Sete Lagoas (MG) e o presidente da ACI, José Roberto da Silva.

Após a convenção foi realizada uma visita ao Eco238, um empreendimento industrial com mais de 360 mil m² para implantação imediata, localizado na região estratégica de Sete Lagoas. O terreno apresenta facilidades para a rápida implantação de empresas, dispondo de uma infraestrutura completa e de qualidade para a instalação de fábricas.

Atualmente a Aurea Land ampliou o leque para facilitar ainda mais a implantação das empresas e dispões de diversos modelos de venda como financiamentos para construção, entrega da planta pronta para operação ou por meio do modelo Built to Suit (BTS), um contrato de locação no qual uma empresa encomenda um determinado imóvel personalizado e planejado para atender às suas demandas e necessidades.

No empreendimento, já se encontra em operação a OMPI, indústria italiana que fabrica ampolas, e serão instaladas a Vimaster, indústria de fabricação de tinta de sinalização asfáltica, a Medcom, fabricante de medicamentos e a GreenCar, uma transformadora de veículos especiais.

“O evento e a visita ao empreendimento foram oportunidades para que o mercado imobiliário conhecesse de perto todos os benefícios do Eco238, as perspectivas em relação à atração de investimentos para o estado e as inúmeras possibilidades que a região tem a oferecer ao setor”, destaca o responsável pelo desenvolvimento e gestão de ativos da Aurea Finvest em Minas Gerais, André Pompeu.