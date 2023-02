Projeto Pequis incentiva empreendedorismo comunitário com a valorização do fruto típico do Cerrado

Cursos ministrados por colaboradores da FPT Industrial ensinaram comunidade de Sete Lagoas (MG) a produzir doce e conserva à base de pequi.

Iniciativa viabiliza oportunidade de renda extra a famílias locais, que poderão comercializar produtos do fruto da região

O sabor e o aroma marcantes fazem do pequi, também chamado de pequizeiro, piqui, piquiá ou pequiá, um fruto popular no Cerrado do Brasil. Dele, que pode ser consumido cozido, puro ou com frango com arroz, por exemplo, é extraído o azeite de pequi. A valorização do fruto é uma oportunidade para moradores do bairro Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas (MG), sede da fábrica da FPT Industrial no Brasil. Ao longo das últimas semanas, uma iniciativa ministrada por colaboradores da marca do Iveco Group promoveu cursos de produção de doce e conserva, empreendedorismo e matemática financeira, capacitando e incentivando a comunidade por meio do pequi, típico da região.

As aulas ocorreram na Escola Municipal Raymundo Gravito e envolveram mães, pais, alunos e funcionários do educandário. “O projeto foi uma grande oportunidade de desenvolver a comunidade, utilizando um produto que temos em abundância na região de Sete Lagoas e que faz parte do dia a dia do Iveco Group, já que dispomos de uma reserva controlada que possui pequizeiros. Também foi uma forma de mostrar a importância da preservação da árvore no nosso Cerrado”, destaca Ana Luísa Rodrigues de Souza, uma das colaboradoras envolvidas.

No contato com os moradores durante o curso, conta Ana, ficou claro o quanto a ação abriu portas e oportunidades de capacitação, promovendo a importância da preservação do meio ambiente. “No primeiro contato, percebemos o quão necessário é o projeto, observando cada olhar atento dos alunos e cada relato após os cursos. Palavras como ‘já tenho encomendas para o doce’ ou ‘estou colhendo pequi próximo de casa’”.

Ao todo, a iniciativa envolveu 18 membros da comunidade e 12 voluntários do Iveco Group. Com a conclusão das aulas, os produtos oriundos do pequi serão apresentados em uma feira na escola e vendidos na fábrica de Sete Lagoas, divulgando e incentivando o consumo do fruto.

ALUNAS JÁ RECEBEM PEDIDOS PARA DOCES

Raimunda Oliveira, mais conhecida como Dona Neném, mora no Jardim dos Pequis e já recebeu encomendas para a produção do doce em pasta. Os clientes surgiram depois de ela exibir as fotos do curso nas redes sociais. “Outra colega já experimentou fazer o doce. Fico feliz em saber que o projeto foi realizado no bairro, onde temos vários pequizeiros. A comunidade está levando a sério”, atesta. Mãe de um aluno da escola, Jéssica Alves também pretende seguir com a produção do doce. “Minha irmã também está fazendo e queremos vender juntas”, diz Juliana.

Para o gestor da Escola Municipal Raymundo Gravito, Wanderley Abreu, a comunidade abraçou a produção do pequi, possibilitando a geração de renda extra para famílias. Todos ficaram entusiasmados, em um meio em que a vulnerabilidade social é um desafio. “A comunidade está feliz por ter aprendido sobre os benefícios do fruto. O pequi pode mudar a vida dessas pessoas”, afirma Wanderley.

