Cruzeiro seca Ipatinga nesta quarta de cinzas em jogo atrasado contra o Villa Nova

Nesta quarta-feira (22) de cinzas, o Ipatinga vai pagar o primeiro jogo atrasado no Campeonato Mineiro, já que só foi liberado para iniciar o estadual na terceira rodada, após ter ganho de causa sobre o Betim. O confronto será contra o Villa Nova, às 20h30, no Alçapão do Bonfim.

Último colocado do Grupo C, com 5 pontos, o Tigre poderá chegar aos mesmos oito pontos do Cruzeiro em caso de vitória e embolar a chave, tendo ainda mais um jogo a cumprir, que será contra o Patrocinense no dia primeiro de março. Dessa forma, a Raposa precisa secar o adversário para não ser ultrapassada e continuar sonhando com a vaga direta à semifinal do Mineiro.

“Secar a gente está sempre secando, mas a gente sabe da nossa qualidade, estamos demonstrando isso a cada jogo que passa. Pecamos lá atrás, o que considero normal, já que estamos em um processo”, disse o atacante Bruno Rodrigues.