Faleceu neste domingo (19) João Antônio Pacheco, mas conhecido como “Bolão do Garimpo”.

A causa da morte não foi divulgada.

Bolão muito conhecido no Bairro Santa Luzia por ser exímio tocador de pandeiro, participou da Charanga do Bela Vista, sempre levando alegria às pessoas com seu jeito irreverente.

Participou também da Guarda de Congo do bairro, e trabalhou na Prefeitura Municipal.

O velório será na Funerária Santa Clara de 9 às 13 h e o local do sepultamento, ainda não foi divulgado pela família.

