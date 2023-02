Sérgio Emílio, 84 anos de boas lembranças

Por Emílio de Vasconcelos Costa

No ultimo dia 13, comemoramos os 84 anos do nascimento de meu pai, Sérgio Emílio Brant de Vasconcelos Costa, ex-Vereador, ex-Prefeito por duas vezes, ex-Deputado por três mandatos, e bem mais do que isso: um homem bom.

Sim, comemoramos, o privilégio de tê-lo tido em nossas vidas como pai, avô, amigo, exemplo. Comemoramos o legado que ele nos deixou e segue vivendo conosco.

Papai foi um homem que não cultivou fortuna, orgulho, status. Cultivou sim amigos, o querer o bem, o fazer o bem. Homem simples, mas aberto. Lembro de quando criança, as comemorações de nossos, aniversários, dos filhos, quase sempre eram um jantar no Restaurante do Posto Gauçhão, pois, pela distancia da cidade, procurávamos a rara privacidade. Nunca funcionava. Sempre aparecia um amigo ou família conhecida que ao vê-lo se aproximava puxando conversa e o convite para se juntarem a nós era automático. Já estávamos acostumados. A porta de nossa casa sempre foi aberta, o café sempre servido e oferecido, no almoço os que chegavam se juntavam a mesa. Amante das plantas e dos animais, transformou nossa casa no Recanto de Yassú num misto de zoológico com jardim botânico. Crescemos convivendo com tigres, onças, lontras, viados, cães e gatos, as mais variadas e por vezes muito raras aves, da grande ema ao menor dos passarinhos. Esse o maior dos legados: o amor por gente, animais e plantas. Por seres vivos.

Esse amor só era suplantado pelo amor maior que tinha pela família. Amou nossa mãe, Maria Dalva de forma intensa, carinhosa e respeitosa durante os 32 anos de casados que viveram juntos até ela nos deixar em 2003. Sintonia perfeita. Amor, companheirismo e afetividade que foram sim exemplos melhores. Lembro de mamãe dividindo a atenção do cuidar e educar os filhos com a parceria e assessoria nos cargos e funções publicas que ele exerceu. Carregando pastas de despachos mesmo em restaurantes a noite e até nos almoços em casa para despachar com ele. Ele não teria o sucesso que teve sem o apoio dela e sempre soube reconhecer isso. Amou a nós os filhos, de forma carinhosa, atenciosa e quando preciso rígida. Lembro também, em minha adolescência e juventude, de ver papai acordado nas madrugas nos esperando chegar. Não dormia enquanto não tivesse a certeza de que nós dormiríamos bem e seguros. Nós, os filhos, não teríamos nos transformados nós homens e mulheres, pais, mães que somos sem os ensinamentos e exemplos deles.

Esse amor por nós, conseguimos vê-lo ainda maior e melhor com os netos. Sua “perradinha”, como carinhosamente os chamava. Foi pra eles que comprou e construiu sua fazenda, tão aconchegante que veio a se transformar no Hotel Fazenda Paraiso dos Pavões. Lá também, agora ampliado, um verdadeiro jardim botânico com as arvores e frutas mais raras e os bichos de sempre. Criou o belo habito de escolher apelidos de bichos para cada neto que nascia e assim, sua perradinha, hoje já grande, são os meus Pavãozinho, Esquilinho, Corujinha e Ovelhinha; os Fuinha, Pandinha e Ursinho da Dardania Leãozinho, Reninha, Bichinho e Coelhinha do Guego, Manjubinha, Panterinha e Surpresinha (essa a única sem apelido de bicho pois veio como uma surpresa, anos depois dos demais netos já crescidos) da Vivi. Essa tradição, criada por ele, seguiu com os bisnetos, Abelhinda, Tigrinho e depois, para minha felicidade, continua comigo, filho homem mais velho e assim seguimos tendo Foquinha, Falcãozinho, Tourinho e Lobinho, nascidos depois que ele se foi.

Amou também essa cidade, suas Sete “Encantadas” Lagoas como se referia. Sua “Terra de Gente Feliz” como colocou em uma pedra na entrada da cidade em seu primeiro mandato como Prefeito, escrevendo também no verso “Leve Nossa Mensagem de Paz” como mensagens aos que nos visitavam. Felicidade de sua gente que buscou a vida inteira e paz essa que ele soube promover como ninguém. Como Prefeito conviveu bem com a oposição e com os antagonismos. Jamais perseguiu ou atacou alguém. Outro legado que deixou. A cidade realmente vivia em paz.

Em seu primeiro mandato, 1973 a 1976, promoveu os primeiros asfaltamentos nos bairros, até então com ruas de terra, elevando tal beneficio às ruas principais e de acesso a cada um deles. Levou iluminação pública e muitos onde ela não existia. Agua e esgotos também. Inseriu a cidade no calendário turístico do Estado com competições das mais diversas, como corrida de lanchas, caiaques e pedalinhos na Lagoa Paulino e disputas até internacionais no Ginásio Coberto, também obra sua. Recuperou e urbanizou a Lagoa da Catarina. Me lembro de uma poesia num mural com poesias que ele edificou na Ilha das Flores, que implantou nela, que dizia que aquela lagoa, então abandonada, ressurgiu do “amor entre Sérgio e Catarina”. Poesia em homenagem a ele, um poeta na pratica por Sete Lagoas e nossa gente. Fez também o Distrito Industrial, promovendo a verdadeira “revolução industrial” da cidade, até então uma cidade agrícola e mineradora. Foi o primeiro Prefeito do Brasil a pagar 13. Salario aos servidores municipais. Teve que entrar na justiça para conceder esse direito e criou jurisprudência nacional. Ecologista, como gostava de se definir, a frente do seu tempo, implantou a Primeira Secretaria do Meio Ambiente em todos os níveis do pais, e também a primeira Secretaria Municipal do Turismo. Construiu escolas.

Depois como Deputado, ampliou seu amor por toda a região e até mesmo pelo Estado. Foram 3 mandatos, sempre dentre os maios votados de Minas, numa prova de reconhecimento da população ao seu trabalho. Em sua ultima eleição foi o 5. mais votado de todo o Estado. Chegou a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa e Vice-Lider da Oposição e depois do Governo. Se destacou pelos projetos e Leis apresentadas. Gosto de lembrar da Lei do Exame do Pezinho, que tantas vidas de crianças salvou. Olha o amor ai. Mais uma vez o asfalto foi destaque, conseguindo com seu prestigio o asfaltamento das estradas de acesso a todas as cidades da região onde era majoritário. As duas ultimas que ficaram faltando são de terra até hoje, passados 35 anos que deixou a Assembleia, as Sete Lagoas/Araçai e Inhaúma/Papagaios, cidades que mesmo assim beneficiou com as estradas Araçai/Cordisburgo e Inhaúma/Cachoeira da Prata. Destaque também para a preservação definitiva da Gruta Rei do Mato, Lei sua como Deputado que impediu sua destruição para retirada de calcário.

O povo o trouxe de volta em 1988 como Prefeito pela segunda vez. Disputa acirrada e mais uma vez, logo depois a paz voltou a imperar na cidade. Prova maior foi ter conseguido unir situação e oposição da eleição de seu sucessor. Paz conseguida sem conchavos, sem compra de apoios como infelizmente é lugar comum hoje em dia. Paz alcançada com seriedade, com bons tratos e boas praticas politicas e administrativas. Demonstrando que ele sim, exercia os cargos que o povo lhe dera com o único proposito e atenção em atender ao povo e a cidade. Nunca se preocupando em benefícios ou vantagens pessoais. Paz consolidada com as grandes realizações para a cidade que promoveu. Até hoje, 30 anos passados, é o responsável pelas maiores obras já edificadas em Sete Lagoas. O Contorno Ferroviário é a maior delas. Sem ele não haveria a Avenida Norte Sul e os trilhos ferroviários ainda estariam nos cortando ao meio com todos os transtornos que causavam. Avenida Sanitária Divino Padrão, a primeira e única em canal fechado da cidade até hoje. A primeira com emissários de esgotos. Urbanizou e iluminou a Avenida José Servulo Soalheiro, então escura e de terra, proporcionando acesso digno a região norte da cidade. Nela fez a primeira ciclovia da cidade, ainda fez outra na Avenida Otavio Campelo, hoje o acesso ao shopping, que também duplicou. Prolongou a Avenida Renato Azeredo até o Monte Carlo. Reurbanizou o centro da cidade com a Praça Francisco Sales e Wilson Tanure onde também fez o Cat JK. Equipou e fez funcionar o Hospital Municipal, meu primeiro filho nasceu lá. Um sem numero de escolas e postos de saúde espalhou pelos bairros. Saneamento e iluminação como no Itapoã II chegaram novamente onde não haviam.

Bateu recorde de asfaltamento na cidade, asfaltando acessos e bairros inteiros. E de qualidade. Depois o descaso e a falta de manutenção acabou com eles.

Fez tudo isso sem deixar de dar atenção natural e sua gente. As portas continuavam abertas e ele transitava pela cidade com naturalidade e liberdade. No seu mandato Sete Lagoas viveu o inesquecível “Projeto Corpo & Alma”, esse cria de minha mãe, Maria Dalva, como a Feira da Bondade. O povo participava feliz e enxergava nele o levar cultura, esporte e lazer para os bairros. Saudáveis.

Foram 22 anos de mandatos eletivos e outros tantos de funções publicas. Corrupção foi uma palavra nunca dita e nunca escutada, simplesmente porque nunca aconteceu. Jamais houve uma acusação ou sequer suspeita contra ele nesse sentido. Não admitia. Não via honestidade como virtude ou obrigação. Simplesmente fazia parte de sua vida, do seu ser.

Mas, a principal característica de seus mandatos foi uma cidade bem cuidada, limpa, florida. Bateu também recordes de arborização. Implantou praças como ninguém. Seus adversários, apesar das grandes e muitas obras que implantou, o criticavam chamando-o de prefeito jardineiro, pejorativamente. Não sabiam o quanto isso o agradava. Dizia ser jardineiro mesmo, com orgulho e satisfação. Sete Lagoas era uma cidade que todos nós orgulhávamos. Demonstração disso foi a obra que ele mais gostava, o Parque Náutico da Boa Vista, que agora se chama Parque Náutico Prefeito Sérgio Emílio sem a devida atenção. Pegou uma lagoa abandonada, assoreada, praticamente seca, com os terrenos tomados de mato e entulho, onde tinha um simples campo de várzea e a transformou em tempo recorde na maior e melhor área de lazer, entretenimento e esportes da cidade. E lá se vão 30 anos. Em nossas conversas depois, gostávamos de lembrar que nessa tempo todo, milhões de pessoas usufruíram do resultado de seu trabalho.

Assim, foi uma vida, de muitas realizações, de resultados públicos, sem ostentação. Sem afetação. Sua simplicidade ficou patente no slogan e na marca que criou: “Trabalho com Amor” simbolizada por uma rosa sobre uma colher de pedreiro. Diz muito. Representa muito.

Pra nós, seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos e todos os amigos que conviveram com o homem e não com o Prefeito ou Deputado, ficam o legado e a saudade imensa, que é revertida em excelentes lembranças da convivência com um grande realizador, que trabalhou com amor, um homem simples, humilde, um homem bom!