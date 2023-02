Ipatinga x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Veja também desfalques, arbitragem e outras informações para a partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro

A bola rola nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), para o jogo entre Ipatinga e América-MG, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo será no estádio Ipatingão, no Vale do Aço, e terá transmissão do sportv e do Premiere. O ge acompanha a partida em Tempo Real com vídeos dos principais lances (clique aqui para acessar).

O Ipatinga, que tem dois jogos a menos (compromissos da primeira e segunda rodada foram remarcados para os dias 22/2 e 1/3), busca voltar a vencer depois de empatar com o Democrata SL. O Tigre soma quatro pontos no Grupo C, ocupando a última colocação, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Já o América está invicto no Campeonato Mineiro. A equipe lidera o Grupo B, com 13 pontos somados. O Coelho venceu os três primeiros jogos disputados (Pouso Alegre, Villa Nova e Cruzeiro). Depois empatou com o Athletic, mas reagiu frente ao Democrata GV, na rodada passada.