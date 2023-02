Confira o horário de funcionamento das lojas do Assaí Atacadista de Minas Gerais para o Carnaval

Belo Horizonte, fevereiro de 2023 – Para que os(as) clientes do Assaí possam aproveitar ainda mais as ofertas e promoções durante o Carnaval, todas as lojas da Companhia de Minas Gerais estarão abertas na terça-feira (21), das 7h até às 18h. Nos demais dias da festa popular, as unidades funcionarão em horário normal.

Em forte expansão no Estado, o Assaí conta com seis lojas em território mineiro: nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberlândia.

Sobre o Assaí

