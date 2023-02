Lula anuncia reajuste do salário mínimo e isenção do Imposto de Renda para que ganha até R$ 2.640

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (16), que vai reajustar o salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, a partir de maio. A informação foi dada em entrevista à emissora CNN Brasil. O petista também fez uma postagem nas redes sociais. Ele disse ainda que vai isentar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 2.640.

O presidente afirmou que a nova regra para estabelecer o piso leva em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que, segundo o petista, “é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”.

Lula disse que a decisão foi tomada em acordo com movimentos sindicais, com o Ministério do Trabalho e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.