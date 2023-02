Passando a Limpo desta sexta receberá o Secretário Municipal de Saúde, dr. Marcelo Rodrigues

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira recebe o Secretário Municipal de Saúde, de. Marcelo Rodrigues.

Veja a biografia do médico: “Nascido de bons pais, com uma infância simples, recheada de futebol, música e estudos, com muita luta e sonho, formei-me médico pela UFMG e abracei a dermatologia como área de atuação. Casado, pai de três filhos, me considero um filho do SUS pela minha história e formação, que conta com experiência na Atenção Primária à Saúde. E atuação na Rede de Urgência e Emergência. Fui Coordenador da UPA/Sete Lagoas, Coordenador Médico e Geral do SAMU/Sete Lagoas e atualmente sirvo a cidade como Secretário Municipal de Saúde. Considero-me uma pessoa do bem, humana, positiva e proativa, que sempre enxerga nos desafios uma oportunidade de fazer o bem e de crescimento. Belorizontino por natureza, setelagoano de coração, vesti a camisa da cidade pela qual tive paixão à primeira vista e atualmente dedico minha vida em prol das melhorias da cidade, especialmente da saúde da população. Apesar dos meus defeitos tenho um coração gigante, que clama por união e justiça, e levo comigo uma máxima: Trabalhe duro, acredite no bem e na verdade e vai dar tudo certo!”

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número 31-99986-5732.