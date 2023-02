América-MG tem chance de ser o primeiro time a garantir uma vaga na semifinal do Mineiro

Coelho visita o Ipatinga em busca da quinta vitória no Estadual e da classificação

O América-MG enfrenta na sexta-feira o Ipatinga, às 21h30 (de Brasília), no Ipatingão, pela sexta rosada do Campeonato Mineiro. Caso vença, o Coelho chegará a 16 pontos, garantindo matematicamente a classificação para a semifinal, como líder do grupo B com duas rodadas de antecedência.

O América tem quatro vitórias e um empate, e pode se classificar antecipadamente, por conta de que o vice-líder do grupo, a Caldense, tem quatro pontos, podendo chegar a 13, que é a atual pontuação do Coelho.

Lance de América 2×1 Democrata GV pela 5ª rodada do Mineiro — Foto: Mourão Panda/América-MG