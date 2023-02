Atlético x Cury: dívida de mais de R$ 60 milhões pode ter desconto de 25% e parcelamento de 60 vezes

Na última semana, André Cury, em entrevista ao GE, falou sobre a dívida. Ele explicou que fez mais de 30 negociações com o clube e hoje move mais de 20 ações por conta disso, avaliadas em quase R$ 65 milhões. Apesar disso, afirmou ter boa relação com o Alvinegro:

André Cury disse ainda que já tentou fazer acordos com o Atlético, com parcelamentos, descontos e sem juros, mas que nunca chegaram a um denominador comum. Em meio a isso, o presidente Sérgio Coelho decidiu responder o empresário. Também ao GE, o mandatário alvinegro confirmou que Cury ofertou 25% de desconto com pagamento em 60 parcelas, exigindo que Rubens Menin, mecenas atleticano, fosse o avalista do negócio. No entanto, algo a mais emperrou o acerto:

“Eles queriam que, além do aval do Rubens Menin, ele também oferecesse um imóvel em garantia. Isso eu não posso e não vou conseguir. Até acho que o Rubens não precisaria dar um imóvel em garantia. Para mim, a palavra dele é suficiente. Mas ele já estaria avalizando, tendo total capacidade de arcar com a situação”.

Agora, Sérgio Coelho convidou “de forma carinhosa e respeitosa” o empresário para que eles fechem de vez o que havia sido acordado. O mandatário alvinegro ainda garantiu que quitará, à vista, as quatro parcelas que seriam pagas se o acordo já tivesse sido concluído em outubro, e ainda adiciona a parcela de março, restando assim 55 parcelas.

Bate-rebate

Ao falar das dívidas com o Atlético, André Cury citou que o clube teve lucro nas negociações em diversas delas, como as de Emerson Royal, Lucas Pratto, Douglas Santos, Maicosuel e Otero. Por outro lado, Sérgio Coelho relembrou que não foram só bons negócios: