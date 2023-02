Prefeitura de Sete Lagoas adere a programa para melhorar a genética do gado de pequenos produtores

A seção gratuita de embriões de alta qualidade aumenta o valor do rebanho e as condições socioeconômicas dos contemplados

Pequenos produtores de gado de Sete Lagoas poderão participar de um projeto considerado o precursor de uma revolução genética do setor. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo – formalizou Termo de Cooperação com a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER) e passou a integrar o +Pecuária Brasil.

No lançamento, na manhã desta quarta-feira, 15, a Prefeitura de Sete Lagoas foi representada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz. O +Pecuária Brasil é o maior programa de melhoramento genético da bovinocultura brasileira e está mudando a produção da pecuária familiar e as condições socioeconômicas de milhares de pequenos produtores nas cinco regiões do país.

O programa trabalha com touros provados e acesso ao catálogo de raças da Alta Genetics, reduzindo as chances de doenças genéticas nos plantéis. Com a melhora dos índices de reprodutividade, eleva-se a produção leiteira, a qualidade do gado de corte e a lucratividade final do produtor. “É um projeto fantástico. Por meio dele existe a seção gratuita de embrião para melhorar a genética do rebanho e, consequemente, a produção de leite ou carne. Como Sete Lagoas é uma cidade de referência nesses setores, podemos melhorar ainda mais a qualidade da nossa produção bovina”, ressalta o Dr. Edmundo Diniz.

A garantia de um rebanho certificado aumenta o valor do produto final, melhora a comercialização e cria perspectivas de futuro para o negócio. Uma propriedade com bom desempenho reprodutivo consegue produzir mais, vender mais e gerar mais lucro. “Já estamos juntos dos produtores das hortas comunitárias com ações que melhoram a produção, comercialização e distribuição. Agora, também vamos apoiar os pequenos pecuaristas por meio desse programa revolucionário que envolve alta tecnologia no melhoramento da produção”, destaca o prefeito Duílio de Castro.