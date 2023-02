Atenção para o atendimento do INSS no carnaval

Nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira), as agências do INSS estarão fechadas por causa do feriado de Carnaval.

Já no dia 22 de Fevereiro, quarta-feira de cinzas, as unidades de atendimento não funcionarão no período da manhã e atenderão os serviços que estão agendados a partir das 14 horas.

Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da Central 135, que nos dias 18, 20 e 21 (sábado, segunda e terça-feira) estará disponível até às 18h com atendimento humano. O atendimento eletrônico seguirá disponível 24h por dia, ao longo de todo o período.

Pela Central, é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos ou conferir o horário de agendamento de atendimento presencial.

Vale lembrar que os serviços também estão disponíveis MEU INSS (site e aplicativo).

Assessoria de Comunicação Social

Superintendência Regional Sudeste II – MG