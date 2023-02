PM prende traficantes com muita droga no Canadá em Sete Lagoas

Na data de ontem (14), por volta de 15 horas, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na Avenida Amaral Gurgel, bairro Canadá. Com a chegada dos policiais militares no local, três indivíduos correram pelos fundos da casa, em direção a um matagal.

Um deles (18 anos) foi abordado pelos militares. No interior do imóvel se encontravam o proprietário (28 anos) e outro homem (20 anos). Na residência, durante as buscas, foram encontrados 01 rádio comunicador e certa quantia em dinheiro.

No percurso por onde evadiu os indivíduos foram localizados dois invólucros contendo 300 pedras e outras três porções maiores de crack. Foi localizada também uma balança digital.

Os envolvidos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia. Os materiais ilícitos foram apreendidos.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO / 25º BPM