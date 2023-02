Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta quarta-feira (15)

À espera de um milagre

O plantel do Democrata tem trabalhado duro desde o início da semana, com foco total na reabilitação do time na temporada 2023. A missão para a equipe de Sete Lagoas é das mais difíceis neste final de semana: Derrotar o Tombense, time da Série B do futebol brasileiro. O confronto está confirmado para este sábado de carnaval, às 17 horas, em Muriaé. Além das dificuldades normais da partida, o Jacaré ainda terá que lidar com o fato de que o time de Tombos é o líder do Grupo C, o grupo do Cruzeiro, e só depende dele para avançar às semifinais do Campeonato Mineiro.

Restando apenas três rodadas para o fim da fase classificatória, o Democrata ostenta a triste marca de ser a única equipe da competição, dentre as 12 participantes, a não ter conseguido nenhum triunfo ao longo das cinco rodadas já disputadas. A campanha do time o coloca na lanterna do Grupo B, com dois pontos ganhos. Até aqui, foram 02 empates e 03 derrotas, sendo que o ataque assinalou somente dois gols, enquanto que a defesa já foi vazada em 07 ocasiões.

Após o confronto diante do Tombense, o Democrata fará mais duas partidas para fechar a sua participação na fase inicial do campeonato estadual: Vai receber o Athletic de São João Del Rei em Sete Lagoas e terminar atuando contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.

REGULAMENTO – O Campeonato Mineiro teve uma fórmula diferente nesta temporada. A disputa conta com três grupos, com quatro times cada, e oito rodadas na primeira fase. Assim, os clubes enfrentam apenas times dos outros grupos. Cruzeiro, Atlético e América são os cabeças de chave. Avançam às semifinais os líderes e o segundo melhor geral.

Além da disputa na parte de cima da tabela, teremos um triangular dos 03 piores times para definir os dois rebaixados. Assim, para fugir desta dramática disputa, fazendo algumas projeções, o Democrata deverá necessitar de pelo menos duas vitórias nas três últimas rodadas da fase classificatória.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Aberração adiada! A Série A do Campeonato Brasileiro vai continuar com quatro clubes rebaixados na edição de 2023. Em Conselho Técnico realizado esta semana no Rio de Janeiro, os clubes e a CBF decidiram adiar a discussão sobre a diminuição para três equipes rebaixadas.

O argumento é de que a mudança afeta diretamente os clubes das outras divisões (Séries B, C e D). O assunto será debatido no futuro.

Além disso, em nota divulgada nesta terça à tarde, os 20 clubes da Série B se posicionaram contra a mudança. Se o regulamento fosse modificado, o número de vagas na elite também diminuiria.

Um grupo de 11 clubes da Série A, membros da Libra, tinha mandado um ofício para a CBF pedindo a alteração do número de rebaixados. Havia resistência dos times da Série B, que eram contra a medida.

Quando outros temas já tinham sido discutidos, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, pediu a palavra e enfatizou que já havia passado o prazo para apresentação de sugestões ao regulamento geral de competição e nenhum clube mandou essa demanda. Além disso, lembrou que a medida causaria um efeito cascata e, portanto, afetaria as Séries B, C e D. Portanto, não poderia ser discutida sozinha.

Na mesma reunião, a CBF e os clubes aprovaram o aumento de cinco para sete no número de jogadores estrangeiros permitidos por partida no Brasileirão. Outro avanço foi a instituição da punição aos clubes pelo crime de racismo.

2º Tempo

O Conselho da FIFA definiu o número de vagas que cada continente terá direito no novo Mundial de Clubes, que começa em 2025 e terá 32 times ao todo. A definição da distribuição de vagas foi tomada de acordo com critérios objetivos, segundo a entidade.

A divisão de vagas ficou da seguinte forma:

UEFA (Europa): 12 vagas

Conmebol (América do Sul): 06 vagas

Concacaf (América do Norte): 04 vagas

CAF (África): 04 vagas

AFC (Ásia): 04 vagas

OFC (Oceania): 01 vaga

País-sede: 01 vaga

A definição de qual será o critério de seleção sobre quais clubes se classificam ficará a cargo das próprias entidades. O torneio tem previsão de acontecer entre junho e julho de 2025.

O atual formato da competição, que conta com sete clubes, sendo um representante de cada federação e um time do país-sede, seguirá até 2024. O próximo torneio já tem data e local, inclusive, será na Arábia Saudita, entre os dias 12 e 22 de dezembro deste ano.

Copa do Mundo de 2026 – O Conselho da FIFA anunciou também que, seguindo as tradições, Estados Unidos, México e Canadá, que vão sediar a Copa do Mundo de 2026, estão garantidos na competição, sem precisar passar por eliminatórias.

Por Álvaro Vilaça