Governo de Minas e Cemig, em parceria com Prefeitura, realizam o CarnaLiberta-7Folia 2023

De sexta à terça, blocos, bandas, teatro e DJs se apresentam gratuitamente no Parque Náutico do Boa Vista

Quem pensou que Sete Lagoas não ia ter carnaval, se enganou. Depois do sucesso do pré-carnaval mais animado da região, com apresentações de blocos e bandas todos os finais de semana em vários espaços públicos da cidade desde o dia 14 de janeiro, chegou a hora de reviver os melhores momentos da nossa festa. Vem aí, o CarnaLiberta-7Folia 2023, de 17 a 21 de fevereiro (sexta a terça) no Parque Náutico Lagoa do Boa Vista. Será também uma oportunidade não só de rever os blocos e bandas que se apresentaram no pré-carnaval, mas também de ver o que não pôde ser visto, como o Bloco do Cercadinho, que não se apresentou em decorrência da forte chuva que caiu na cidade no fim da tarde do último domingo.

Com a novidade, o concurso de fantasias que seria realizado nesta sexta, 17, na Praça da Feirinha, encerrando o pré-carnaval, será transferido para o Boa Vista, abrindo o carnaval, a partir de 18h. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole – O Retorno!, uma das mais tradicionais manifestações carnavalescas de Sete Lagoas. O concurso de fantasias, nas categorias Transformista e Caricata, terá premiações de até R$ 200 para as melhores performances. Para participar do concurso, as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (31) 98543-6324.

Larissa Horrana, produtora do evento, explica o raciocínio da produção. “O bom mineiro é aquele que aprecia o carnaval de rua, onde ecoa o grito de liberdade com muito axé e samba. Nosso carnaval não abriu mão dessa mistura cultural e propõe a ocupação do espaço público, oportunizando aos participantes iniciativas que valorizam suas manifestações culturais e seu sentimento de pertencimento. Iremos promover a junção de signos, estigmas e, principalmente, enaltecer a grande festa popular que é o carnaval”, revela.

“Há anos nossa cidade não tinha um carnaval tão animado. Ver as pessoas nas praças, bares e ruas, se divertindo, com famílias, amigos e crianças, foi muito bom. Ainda mais depois de quase três anos de pandemia. A cidade merece ter um carnaval também alegre e em harmonia como foi nosso pré-carnaval. Mais um presente para Sete Lagoas”, comemora o prefeito Duílio de Castro. Com entrada franca, o Carnaval de Sete Lagoas 2023 tem apresentação do Governo de Minas e da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; patrocínio da Cemig; Produção da Result Gestão de Projetos e Produções; gestão da Pomar Cultural; realização da Sense e do Governo de Minas; e co-realização da Prefeitura de Sete Lagoas.

PROGRAMAÇÃO CARNALIBERTA-7FOLIA 2023

– Sexta-feira, 17/02

16h: DJ

17h: Bloco Axé Saudade

19h30: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole – O Retorno! e Concurso de Fantasias

22h: Show com banda JPG (banda de João Ramalho, filho de Zé Ramalho)

– Sábado, 18/02

16h: Cia Preqaria: “Alegria, Alegria: palhaços na Folia!” (teatro infantil)

19h: Bloco Pé Inchado

22h: Show com Grupo Samba Gol

– Domingo, 19/02

16h: Cia Preqaria: “Num Raio de Lua” (teatro infantil)

19h: Bloco Mocidade Alegre

22h: Dupla Carine & Juliano

– Segunda, 20/02 (Baile de Máscara com oficina gratuita de máscaras durante o evento)

14h: Bloco do Cercadinho (apresentação infantil)

15h30: Show com Banda Phocus

18h: Show com Gleyssinho Samblack e Banda

22h: Show com Josi Lopes

– Terça, 21/02

16h: Cia Preqaria: “Tartufinho, o Sonho de Mariane” (teatro infantil)

19h: Bloco Axé Saudade

22h: Show com Banda Levada