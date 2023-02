Junta de Serviços Gerais do A.A. Brasil divulga sobre o Dia de Combate ao Acoolismo

O dia 18 de fevereiro é o Dia de Combate ao Alcoolismo. Nesta data, temos a oportunidade anualmente de trabalhar a conscientização da população sobre os danos decorrentes do uso abusivo do álcool, bem como as complicações físicas, psíquicas e sociais do alcoolismo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. O uso nocivo de álcool é fator causal para mais 200 doenças e lesões, correspondendo a 5,1% da carga mundial. Existe também uma relação causal entre o uso nocivo de álcool e uma série de transtornos mentais e comportamentais. Na faixa etária de 20 a 39 anos, aproximadamente 13,5% do total de mortes são atribuíveis ao álcool. Além dos danos em saúde, o uso nocivo de álcool provoca também perdas sociais e econômicas significativas para o próprio indivíduo e para a sociedade em geral. Ainda de acordo com a OMS, beber está relacionado a 100% dos transtornos relacionados ao álcool, 18% dos suicídios, 18% da violência interpessoal, 27% das lesões do trânsito e 13% de epilepsia. Dados do Boletim de 2022 do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), na pandemia houve um aumento de 24% das mortes totalmente atribuíveis pelo álcool. Durante a pandemia, o período de isolamento social, que ocorreu principalmente entre 2020 e 2021, levou as pessoas a aumentarem o consumo de álcool de acordo com estudo feito pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham, entre si, suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outras a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A.A., não há taxas ou mensalidades; somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribuições. A.A. não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição; não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia, nem combate, quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermo-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade.

De acordo com dados fornecidos pelo Comitê de Assuntos da Tecnologia da Informação (CATI) de Alcoólicos Anônimos do Brasil, a Irmandade conta atualmente com 4.424 grupos. Destes 83 grupos realizam 398 reuniões a distância por semana, contando com uma expressiva participação, conforme gráficos abaixo.

Para ter acesso às reuniões presenciais e à distância em todo o Brasil, basta acessar

https://www.aa.org.br/informacao-publica/o-grupo-de-a-a/localizacao-dos-grupos-e-escritorios-listagem-e-mapa

Alcoólicos Anônimos conta também com outro relevante trabalho publicado nas Linhas de Ajuda:

https://www.aa.org.br/linha-de-ajuda

Aqui, é possível conversar na hora com um membro de AA e tirar todas as dúvidas e obter esclarecimentos. São 52 linhas de ajuda, sendo 22 por telefone e 30 por WhatsApp.

O site de Alcoólicos Anônimos (www.aa.org.br) conta também com um importante recurso que é o questionário de autoavaliação. Nele, a pessoa anonimamente possui condições de saber se AA é para ela.

https://www.aa.org.br/informacao-publica/sobre-a-a/a-a-e-para-voce

Lívia Pires Guimarães

Presidente da Junta de Serviços Gerais