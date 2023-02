Semana será de atividades em dois períodos com pensamento em vitória fora de casa

por: Marcelo Paiva

Depois da segunda-feira de folga, o plantel do Democrata voltou aos trabalhos, nesta terça-feira (14). Os Jogadores que atuaram os 90 minutos contra o Ipatinga fizeram fisioterapia pela manhã e se reapresentram ao treinador Paulinho Guará, na parte da tarde.

Substituído no último domingo, depois de um incômodo na perna direita, o meia Jorge Henrique treinou normalmente. Os volantes Juliano e Gustavo Crecci seguem sob os cuidados do departamento de saúde do clube.

No primeiro trabalho da semana um jogo de três contra três, em campo reduzido, ajudou a recuperar os atletas. O trabalho contou com reforço de jogadores das categorias de base do clube.

A semana será de atividades em dois períodos. Com trabalhos regenerativos pela manhã e treinos com bola, na parte da tarde, na Arena, até a sexta-feira (17), data da viagem para Muriaé. No sábado o desafio é contra o Tombense.