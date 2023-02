América-MG acerta com Corinthians e renova empréstimo de Everaldo até acordo definitivo

Atacante do Corinthians volta ao América para novo empréstimo, mas já tem pré-contrato assinado para ficar em definitivo no meio do ano

O atacante Everaldo, do Corinthians, é aguardado pelo América-MG para novo contrato de empréstimo, até o meio do ano. O jogador já tem pré-contrato assinado com o Coelho para assinar em definitivo em julho. O clube mineiro pagará integralmente o salário do atleta.

Everaldo tinha situação indefinida após o término do empréstimo no ano passado. Ele já tinha retornado ao Corinthians, mas estava fora dos planos de Fernando Lárazo.

América e Everaldo assinaram no início do ano um pré-contrato de três anos, com o início marcado para a janela de transferências do meio do ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo ge.

Everaldo arma chute em jogo entre América-MG e Fluminense — Foto: Marina Almeida/América

O novo acordo foi moldado no mesmo formato do último. O Coelho assume o salário do atleta até o fim do vínculo dele com o clube paulista. Era interesse da diretoria trazer o atacante de volta ainda para o Campeonato Mineiro.