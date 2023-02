Do medo da aposentadoria ao retorno no clássico. Machado celebra reestreia no Cruzeiro

Esse foi o segundo procedimento realizado no mesmo órgão após o jogador ter contraído Covid-19, em meados de 2021. Machado foi liberado pelo departamento médico já com o Mineiro em andamento e voltou a treinar com o grupo na semana prévia ao clássico.

“É como o Brock falou no vestiário antes da gente entrar. São jogos como esses que a gente sonhava quando criança. Então, estou muito feliz, já agradeci aos médicos, ao Alberto de Santa Maria que fez minhas três cirurgias, a Carla, fisioterapeuta pulmonar que me ajudou, ao Sérgio Campolina (médico do Cruzeiro), que manteve contato comigo durante todo esse tempo. Muito feliz por ter entrado”, disse o jogador, que revelou, em entrevista à Rádio Itatiaia, ter pensado em aposentar quando enfrentou mais uma vez o bloco cirúrgico.

Graças aos apoio e orientações dos familiares e amigos, Filipe Machado conseguiu se reerguer e ter forças para enfrentar a situação.Para ele, chegar nesse momento é ter a certeza de “mais uma batalha vencida, dentre tantas que enfrenta” ao longo da vida. Em uma delas, o jogador ficou todo o ano de 2021 sem ser aproveitado pelo ex-clube, o Grêmio, após a primeira passagem pela Raposa no ano anterior.