PM prende homem com drogas e arma no Cidade de Deus

Na noite de segunda feira (13), a Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo na Avenida Seis, bairro Ondina Vasconcelos, quando foi avistada por um indivíduo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga pelas ruas do bairro e invadiu algumas residências. Os policiais militares conseguiram localizar o suspeito (26 anos). Com ele foi localizada a quantia de R$249,00 em dinheiro, dois comprimidos de ecstasy e uma pedra de crack.

Os militares descobriram o endereço deste autor, e foram até o barraco no qual ele mora. No local foram encontradas uma balança de precisão, uma arma de fogo de fabricação artesanal, um carregador municiado com quatro cartuchos calibre .380, um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares, um tablete e outras dez porções de maconha, três porções de crack e três porções de cocaína.

O autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais ilícitos, que foram apreendidos.

*AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO / 25º Bom