Toninho Macarrão é homenageado pelos 45 anos de dedicação à Prefeitura de Sete Lagoas

Uma vida dedicada ao serviço público. Esta é a definição exata para a trajetória profissional de Antônio Garcia Maciel, carinhosamente conhecido como Toninho Macarrão, na Prefeitura de Sete Lagoas. Atual secretário de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte, ele completou 45 anos de vínculo na administração municipal nesta terça-feira, 14, e recebeu homenagens do prefeito Duílio de Castro, servidores municipais e amigos.

Toninho Macarrão ingressou na Prefeitura em 1978, no governo Afrânio Maciel, quando ocupou o cargo de auxiliar de serviços. “Naquela época era registro em carteira de trabalho”, recorda. A projeção de carreira foi natural. A dedicação, o profundo conhecimento da engrenagem pública e a vontade de trabalhar por Sete Lagoas transformaram Toninho Macarrão em referência em diversas gestões.

“Uma manhã diferente, onde comemoramos uma trajetória exemplar dentro da Prefeitura. O Toninho é nosso secretário e está na linha de frente de todos os projetos de infraestrutura que estão transformando a realidade de Sete Lagoas. Muito obrigado por sua dedicação e profissionalismo. Aproveito também para agradecer a todos os servidores que também são responsáveis por fazer esta cidade acontecer”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Formado em Desenho e Projetos pelo INAP e em Administração Pública pelo Unifemm, Toninho Macarrão conhece Sete Lagoas como poucos. Sua capacidade de entendimento estrutural de obras, ruas, avenidas e espaços públicos embasou uma carreira impecável na Prefeitura de Sete Lagoas.

Após assumir o cargo de auxiliar de serviços, Toninho Macarrão foi encarregado de obras e coordenador do Departamento de Licenciamento de Obras (DLO), onde por vários anos atuou no ordenamento urbano. Ele também assumiu o cargo de secretário interino diversas vezes, mas a partir de 2006 esteve sempre na linha de frente de todos os prefeitos. Foi secretário de Obras, secretário de Meio Ambiente, secretário de Infraestrutura e presidente do SAAE e da Codesel.

Por dedicar boa parte de sua vida à Prefeitura, executando projetos e conquistando amigos, Toninho Macarrão recebeu uma homenagem especial durante um café da manhã na sede da Secretaria de Obras. “Agradeço ao prefeito Duílio de Castro e a todos os gestores que sempre confiaram na minha capacidade. Um agradecimento especial à minha equipe atual e a todos que trabalharam comigo durante esses 45 anos. Sem um ótimo grupo não seria possível fazer nada”, ressaltou Toninho Macarrão.