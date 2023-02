O Bispo Diocesando de Sete Lagoas, Dom Francisco Cota, convida a comunidade católica da cidade e região para participar de mais uma edição do Rebanhão de Carnaval: Kairós 2023. O evento ocorrerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Rua Guaranis, 230, no Bairro do Carmo).

O evento gratuito terá início às 13h, de sábado a segunda, e na terça-feira, feirado de Carnaval, começará às 08h. Além do evento principal, haverá também um espaço especialmente preparado para a criançada entre 04 e 12 anos, o Kairozinho.

A 27ª edição do Kairós contará com missas todos os dias com os Padres: Diovane Morele, Luis Fernando, Willian Souza e Frei Pio. A edição contará ainda com as presenças de: Sal da Terra – Ministério de Louvor, Daniel Pio – Coordenador RCC-MG, Alessandra Cristine – Coordenadora RCC-SL, Moisés Rocha – Comunidade Filhos de João Batista, Danielle Almeida – RCC-SL, Márcia Alves – Coorenadora M. Pregação RCC-SL, Antônio Rodrigues RCC-BH, Betinho – Comunidade MARCCA, Jane Klaith – RCC-SL e Rodrigo Fonseca – RCC-SL.

O Rebanhão de Carnaval, que para a Renovação Carismática Católica é o Kairós, acontece desde 1995. Significando, “tempo determinado”, tempo oportuno”, “momento certo”, o Kairós é vivido pelos carismáticos da Igreja Católica durante o período de carnaval em diversos lugares do Brasil, vivenciando a alegria de serem alcançados por esse “tempo oportuno”.

Se você também deseja experimentar esse tempo oportuno, você é nosso convidado.

Serviço: Rebanhão de Carnaval: Kairós 2023

Dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023

Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Evento gratuito para todas as idades com espaço especial para crianças: o Kairozinho.