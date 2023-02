Abono Salarial calendário 2023: Caixa inicia pagamento em 15 de fevereiro

Banco explica como receber, quem tem direito e o que é o abono salarial.

A CAIXA inicia, a partir da próxima quarta-feira (15), o pagamento do Abono Salarial calendário 2023, ano-base 2021. Ao todo, 22,9 milhões de trabalhadores inscritos no PIS/PASEP vão receber os benefícios.

Trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro serão os primeiros a receber. O valor varia de R$ 108,50 a R$ 1.302,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2021.

Trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na CAIXA receberão o crédito diretamente em sua conta no banco, de acordo com o mês de nascimento. Demais beneficiários receberão os valores por meio da Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA, também conforme o calendário de pagamento.

A movimentação da Poupança Social Digital é realizada pelo Aplicativo CAIXA Tem. O app permite pagar contas, efetuar transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual.

Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão Social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui ou nas agências do banco.

Arquimedes Brandão, de Brasília, Distrito Federal, é um dos beneficiários do Abono Salarial. O porteiro utiliza os valores para pagar dívidas e investir em produtos de limpeza. Para ele, o benefício é uma espécie de décimo quarto salário e chega em boa hora. “É um décimo quarto [salário]. Ajuda bastante. Principalmente, começando o ano. Eu já conto com ele [Abono Salarial], todo ano.”

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS.

Recebem o Abono Salarial na CAIXA os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.

O Abono Salarial vai injetar na economia aproximadamente R$ 22 bilhões de reais. Para o economista Renan Gomes De Pieri, esses valores na economia tem um impacto relevante.

O economista indica algumas maneiras possíveis para os trabalhadores utilizarem o valor a ser recebido.

“É sempre indicado, no caso de dívidas, focar nessas dívidas. Claro, tentando negociar, aproveitando que o recurso está em mãos, se já não tiver destinação. Agora, se não é uma família que tem dívidas e tem plano de curto prazo, a dica é buscar investimentos que possam dar segurança para esse trabalhador no futuro.”

Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro já podem consultar as informações do benefício, que estão disponíveis por meio dos aplicativos CAIXA Trabalhador e CAIXA Tem, além do Portal Cidadão.

Para tirar dúvidas sobre o processamento das informações sociais, identificação, concessão e valor do benefício, basta o trabalhador acessar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, que são o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e o portal www.gov.br.

Para conferir o calendário de pagamento e mais informações sobre o Abono Salarial, acesse www.caixa.gov.br/abonosalarial

Fonte: Brasil 61