Trabalhador deve ficar atento durante o Carnaval para não perder dia normal de trabalho

A segunda e terça-feira, como também a quarta-feira de Cinzas não são feriados nacionais ou dias destinados ao descanso. Isso porque nenhuma lei federal estipula esses dias como feriados oficiais.

No entanto, muitos empregadores dispensam os empregados da prestação de serviço nesses dias. Com exceção do Rio de Janeiro, onde é feriado, os demais estados consideram o carnaval como ponto facultativo, caso em que as empresas podem escolher se suspendem ou não as atividades. Para muitas categorias, a folga durante o ponto facultativo pode ser definida nas convenções coletivas de trabalho e varia de acordo com a área de atuação. Com relação ao comércio, a estratégia mais adotada é a de manter o horário normal de funcionamento.

Em Belo Horizonte Lei Municipal institui feriado na terça-feira de carnaval somente para a categoria dos comerciários. No caso dos bancos, por Resolução do Banco Central a segunda e terça-feira de carnaval não são consideradas dias úteis. As Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal costumam declarar ponto facultativo.

Nos locais em que o carnaval for considerado feriado, ou foram suspensas as prestações de serviços, os empregados que trabalharem nesses dias deverão ter folga compensatória em outro dia da semana. Ou deverão receber as horas extras trabalhadas com o acréscimo de pelo menos 100% ou mais, caso haja essa previsão na convenção coletiva da categoria.

Já onde o carnaval não for feriado e se o empregado folgar, ocorre o seguinte:As empresas poderão exigir a compensação das horas não trabalhadas dentro do mesmo mês, ou em outros dias, com exceção do domingo, respeitando o limite máximo de duas horas extras diárias.

