Em Paraopeba, PM apreende adolescente com arma de fogo

No dia 11 de fevereiro, por volta de 22 horas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro N. Sra. Do Carmo, quando, na rua Curvelo, depararam com um adolescente (16 anos) em atitude suspeita.

Ao abordá-lo, foi localizado em sua cintura, um revólver calibre .22 municiado com 06 cartuchos intactos. O infrator foi preso em flagrante de ato infracional e encaminhado para a Delegacia de Polícia, junto com a arma e munições apreendidos.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO /25º BPM