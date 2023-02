Em momentos bem distintos, Cruzeiro e Atlético se enfrentam pela 3ª vez em uma segunda-feira

Depois de dominar a Série B em 2022 e ser campeão da competição com o ótimo trabalho de Paulo Pezzolano, o torcedor do Cruzeiro esperava que 2023 fosse um ano ainda melhor, de uma afirmação do time. Mas não é isso que está acontecendo. Com uma nova reformulação do elenco, buscando subir de patamar, a Raposa começou a temporada vencendo, fora de casa. No entanto, não triunfou nos três últimos jogos, tendo perdido o clássico contra o América e o último jogo, em casa, para o Pouso Alegre.

A partida contra o Pouso Alegre foi considerada por Pezzolano a pior dele no comando do Cruzeiro . O time saiu de campo vaiado e com gritos de “pipoqueiros”. Ou seja, a Raposa chega para o clássico bastante pressionada, buscando uma reabilitação. Uma derrota amplia ainda mais a crise cruzeirense, mas o lado positivo é que uma vitória no clássico pode ser justamente o que o clube precisa neste momento.

Do outro lado, após um 2022 decepcionante, o Atlético mudou algumas peças para 2023, incluindo o treinador. Eduardo Coudet chegou, junto a outros jogadores, trazendo esperança de um novo ano especial para o alvinegro, assim como 2021. O Galo venceu os quatro primeiros jogos na temporada e vem embalado.

No último jogo, contra o Democrata-SL, o Atlético fez sua melhor atuação na temporada, vencendo por 3 a 0. O time mostra evolução a cada jogo e parece estar começando a se entrosar dentro do que Coudet pede. Uma vitória mantém a sequência do Galo e dá ainda mais ânimo, no entanto, uma derrota pode atrapalhar essa evolução.

O destaque do Atlético, e do Campeonato Mineiro, até o momento, é o atacante Hulk. Com dois dobletes na temporada (partidas que se marca dois gols) e um gol e uma assistência no outro jogo. O super-herói alvinegro é o artilheiro da competição. Na estreia, ele marcou dois gols de pênalti, no segundo, ele decidiu no fim e no último confronto do Galo, marcou dois gols de falta. Vale lembrar que na última partida contra o Cruzeiro, na final de 2022, ele também deixou seu doblete anotado.

Em resumo, o clássico, que já tem um peso grande em relação a outros jogos, terá um peso ainda maior. Para o Atlético, vale a primeira validação de um novo trabalho, que já mostra potencial. Para o Cruzeiro, vale a fuga de uma crise, que seria a primeira sob o comando de um treinador já consolidado no clube.

Jogo na segunda-feira

Essa será a terceira vez que os times se enfrentarão em uma segunda-feira. Na primeira oportunidade, em 1947, o Atlético foi o vencedor em um amistoso do feriado de Tiradentes. A partida terminou em 2 a 1, com gols de Lêro e Carlyle para os atleticanos, e Abelardo balançou as redes para os cruzeirenses.