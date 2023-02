Cruzeiro x Atlético: prováveis escalações, arbitragem e transmissão

Cruzeiro e Atlético se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Independência, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. O time de Paulo Pezzolano não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, já que a equipe ocupa a terceira colocação no Grupo C, o que não lhe assegura nem a classificação para a Copa do Brasil do próximo ano.