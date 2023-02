Aniversariante do dia, Matheusinho brilha em vitória do América contra o Democrata

O América venceu o Democrata-GV por 2 a 1 e praticamente carimbou a vaga na segunda fase do Campeonato Mineiro. O Coelho tem nove pontos de diferença para o segundo colocado do Grupo B, com justamente mais nove pontos em disputa.

Depois de um primeiro tempo em que dominou o jogo, o América sofreu bastante no segundo tempo, mas conseguiu manter a vitória. O Coelho contou com os presentes do aniversariante do dia, Matheusinho, que deu uma assistência e fez um gol.

O jogo

O América teve grande domínio no primeiro tempo de jogo. O time chegou com perigo logo aos dois minutos, com chute de Matheusinho cruzado que Glaycon defendeu. Seis minutos depois, o mesmo Matheusinho fez cruzamento certeiro, na cabeça de Felipe Azevedo, que abriu o placar. O Coelho seguiu em cima, buscando o segundo gol em algumas oportunidades, mas o Democrata se segurava. Mas aos 29, Benítez achou bela enfiada de bola para Matheusinho, que bateu de cavadinha e fez o segundo.

O Democrata, que havia chegado em alguns lances esporádicos até então, conseguiu um pênalti aos 34 minutos, quando o atacante Brandão chutou e foi bloqueado por Danilo Avelar, que tocou com a mão na bola. Na cobrança, o próprio atacante foi para a batida e acabou batendo bisonhamente para fora. Depois do pênalti perdido, o jogo ficou mais equilibrado, sem grandes chances para os times.

No segundo tempo, o primeiro lance de maior perigo saiu dos pés de Luiz Fernando, do Democrata, que bateu cruzado ao entrar na área, exigindo grande defesa de Cavichioli. O atacante, que entrou no segundo tempo, criou mais uma chance para a Pantera que parou nas mãos do goleiro americano. Mas, aos 16 minutos, ele finalmente venceu Cavichioli ao chutar, a bola desviar e morrer no fundo do gol, diminuindo o placar.

O Democrata não conseguiu usar o gol para se impor e pressionar o América, já que o jogo ficou morno após o gol alvinegro, sem chances para os dois lados. A Pantera assustou de novo aos 34, novamente com Luiz Fernando, que chutou forte de fora da área, quase acertando o ângulo, mas mandando para fora.

O América entra em campo na próxima sexta-feira (17), às 21h30, contra o Ipatinga, fora de casa. Já o Democrata recebe o Pouso Alegre, às 20h30 da segunda-feira (20).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 2 X 1 DEMOCRATA GV

América

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba (Mateus Gonçalves), Iago Maidana, Danilo Avelar e Nicolas; Juninho, Alê e Benítez (Martínez); Matheusinho (Adyson), Felipe Azevedo (Ricardo Silva) e Aloísio (Wellington Paulista)

Técnico: Vagner Mancini

Democrata

Glaycon; Lima, Gabriel Marques, Rony e Léo Carioca; Gabriel Vieira, Thiaguinho (Mendonça) e Mateuzinho (Luann); Nael (Pablo), Bruninho (Luiz Fernando) e Brandão (Diego)

Técnico Paulo César Schardong